Barbieri e parrucchieri le richieste di Confesercenti | Regolarizzare le nuove aperture

Confesercenti chiede di regolarizzare le nuove aperture di barbieri e parrucchieri, perché molte attività si sono avviate senza le necessarie autorizzazioni. L’associazione propone di semplificare le procedure di accesso alla piattaforma Crias, così da facilitare le richieste di agevolazioni come “Più Artigianato”. Inoltre, suggerisce di rendere più facile il subentro dei figli nelle attività familiari. Infine, invita le autorità a intensificare i controlli per contrastare il fenomeno dell’abusivismo nel settore.

Tra le istanze presentate al Comune anche il potenziamento dei controlli per combattere l'abusivismo. Il comparto è composto da 2.400 imprese attive in tutta la provincia Regolamentare le nuove aperture, consentire l'accesso alla piattaforma Crias per le agevolazioni di "Più Artigianato", rendere più agevole il subentro dei figli nelle attività e intensificare i controlli per contrastare l'abusivismo. Sono queste alcune delle istanze presentate ieri da Confesercenti Palermo "Area immagine e benessere" alle istituzioni durante un convegno che ha messo al centro i numeri di questa categoria.

Parrucchieri abusivi, abilitazione e multe salate per regolarizzare il settore: la propostaDa estate scorsa si discute sempre più dell’abusivismo nel settore dei parrucchieri e delle estetiste.

Bando regionale per finanziare gli hub urbani, Confesercenti propone il centro storico: "Così stimoliamo nuove aperture"La Regione ha appena aperto un nuovo bando per finanziare gli hub urbani, e Confesercenti propone di puntare sul centro storico.

