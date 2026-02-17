Barbieri e parrucchieri le richieste di Confesercenti | Regolarizzare le nuove aperture
Confesercenti chiede di regolarizzare le nuove aperture di barbieri e parrucchieri, perché molte attività si sono avviate senza le necessarie autorizzazioni. L’associazione propone di semplificare le procedure di accesso alla piattaforma Crias, così da facilitare le richieste di agevolazioni come “Più Artigianato”. Inoltre, suggerisce di rendere più facile il subentro dei figli nelle attività familiari. Infine, invita le autorità a intensificare i controlli per contrastare il fenomeno dell’abusivismo nel settore.
Tra le istanze presentate al Comune anche il potenziamento dei controlli per combattere l'abusivismo. Il comparto è composto da 2.400 imprese attive in tutta la provincia Regolamentare le nuove aperture, consentire l'accesso alla piattaforma Crias per le agevolazioni di "Più Artigianato", rendere più agevole il subentro dei figli nelle attività e intensificare i controlli per contrastare l'abusivismo. Sono queste alcune delle istanze presentate ieri da Confesercenti Palermo "Area immagine e benessere" alle istituzioni durante un convegno che ha messo al centro i numeri di questa categoria.
