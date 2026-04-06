Smart working cosa cambia dal 7 aprile | tutte le nuove regole e le multe

Dal 7 aprile entra in vigore una nuova normativa che modifica le regole per i datori di lavoro riguardo agli obblighi informativi sulla sicurezza nel lavoro agile. Le modifiche riguardano principalmente le sanzioni previste per chi non rispetta le disposizioni stabilite. Le autorità hanno introdotto infatti nuove misure e multe per incentivare il rispetto delle norme, con l’obiettivo di garantire un ambiente di lavoro più sicuro anche in modalità smart working.

A partire dal 7 aprile cambiano le regole per i datori di lavoro che non rispettano gli obblighi informativi sulla sicurezza nel lavoro agile. La legge n. 342026 sulle piccole e medie imprese introduce sanzioni molto più severe per chi non trasmette l’informativa obbligatoria ai lavoratori in smart working e ai rappresentanti per la sicurezza.Le pene previste sono pesanti: arresto da 2 a 4 mesi ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro (fino a 7.500 euro circa). L’obbligo di fornire un’informativa scritta sui rischi dello smart working esisteva già dal 2017 (legge 812017), ma fino ad oggi veniva spesso ignorato. Ora il mancato invio diventa un illecito penale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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