Una chef a domicilio è stata arrestata con l'accusa di aver rubato circa diecimila euro e di aver preparato spaghetti allo scoglio

Si era presentata come chef Francesca, promettendo una cena speciale a base di spaghetti allo scoglio. Un invito accattivante, nato sul web e accettato da un pensionato di 68 anni di Venaria Reale (Torino), ignaro di quello che sarebbe accaduto di lì a poche ore. Quella che doveva essere una serata conviviale si è trasformata invece in una trappola studiata nei dettagli. La donna, 49 anni, aveva insistito per cucinare direttamente a casa dell’uomo. “Vengo io da te”, avrebbe detto, garantendo un piatto “che non hai mai assaggiato prima”. Ma proprio quella cena è diventata il mezzo per mettere a segno il colpo. A far scattare l’allarme – come riporta La Stampa – è stato il figlio del pensionato, preoccupato per l’improvviso silenzio del padre.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cena-trappola, la chef a domicilio era una ladra. Spaghetti “drogati” e 10mila euro rubati: due arresti

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Doveva essere una chef, invece era una ladra: anziano narcotizzato e derubato(Adnkronos) – Su un sito di incontri si era presentata come ‘Francesca’, chef professionista capace di preparare cene di alto livello.

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