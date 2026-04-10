Nikita Contini ha parlato del momento della squadra, sottolineando la compattezza del gruppo e il ruolo giocato dall’emergenza nella sua coesione. Ha spiegato come le difficoltà affrontate abbiano contribuito a rafforzare l’unità tra i giocatori, evidenziando la forza collettiva. Le sue parole riflettono la consapevolezza di un momento difficile superato grazie alla compattezza della squadra e alla determinazione condivisa.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nikita Contini racconta il momento del Napoli con lucidità e senso di appartenenza. Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, il portiere azzurro ha analizzato la stagione della squadra di Conte, soffermandosi su risultati, spirito di gruppo e ambizioni, con uno sguardo anche alla sfida contro il Parma e al proprio percorso personale. La vittoria contro il Milan, secondo Contini, rappresenta perfettamente l’identità della squadra: «La vittoria di lunedì ha rispecchiato il nostro campionato: una gara complicata, piena di emergenze, ma che con la forza del gruppo abbiamo saputo portare a casa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Contini: “Siamo un gruppo forte, l’emergenza è stata la nostra forza”

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