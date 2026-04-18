Udinese-Parma LE ULTIME | Torna Pellegrino a caccia della doppia cifra

L'Udinese e il Parma si preparano a sfidarsi in una partita che potrebbe essere decisiva per entrambe le squadre. L'allenatore dell'Udinese ha ricordato che la squadra non vince da sei partite e ha sottolineato l'importanza di tornare alla vittoria. Tra i giocatori che potrebbero fare la differenza c’è Pellegrino, che cerca la sua seconda doppia cifra stagionale. La partita si gioca in un momento di ricerca di risultati per entrambe le formazioni.

Tornare a vincere: il messaggio di Carlos Cuesta alla vigilia è stato chiaro. "I tre punti ci mancano da sei gare" ha detto l'allenatore spagnolo in conferenza stampa. Missione non semplice, davanti al Parma che va a caccia di continuità ci sarà l'Udinese, tra le squadre più in forma del.🔗 Leggi su Parmatoday.it PARMA-UDINESE 0-2: PARMA LENTO E INAFFICACE, PER L'UDINESE LE SOLITE LACUNE MA ARRIVA IL CINISMO Notizie correlate Leggi anche: Davis non si ferma più: tre gol nelle ultime quattro e doppia cifra raggiunta per il 9 dell'Udinese Leggi anche: Parma-Cagliari LE ULTIME | Dentro Ordonez, davanti Pellegrino-Strefezza Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Udinese-Parma, under 18 a 5 €; Udinese-Parma: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Udinese-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Zaniolo, Atta, Davis, Nicolussi Caviglia, Strefezza e Pellegrino; Udinese-Parma, le probabili formazioni della partita di Serie A. Udinese-Parma LE ULTIME | Torna Pellegrino, a caccia della doppia cifraTornare a vincere: il messaggio di Carlos Cuesta alla vigilia è stato chiaro. I tre punti ci mancano da sei gare ha detto l'allenatore spagnolo in conferenza stampa. Missione non semplice, davanti ... parmatoday.it Udinese-Parma: le probabili formazioni e dove vederla in tvNei ducali mister Cuesta ritrova a disposizione Pellegrino, scontato il turno di stop: l'argentino agirà da punta di riferimento con Strefezza a sostegno. In mediana cerca conferma Nicolussi Caviglia, ... fantacalcio.it L’Udinese si prepara a sfidare il Parma al Friuli nella 33ª giornata di Serie A. Dopo la sorprendente vittoria ottenuta a San Siro contro il Milan, la squadra di Runjaic torna fra le mura amiche forte dei suoi 43 punti, che valgono l'undicesima posizione in classific - facebook.com facebook #Parma, i convocati di Cuesta per l’Udinese x.com