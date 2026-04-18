Udinese-Parma LE ULTIME | Torna Pellegrino a caccia della doppia cifra

Da parmatoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Udinese e il Parma si preparano a sfidarsi in una partita che potrebbe essere decisiva per entrambe le squadre. L'allenatore dell'Udinese ha ricordato che la squadra non vince da sei partite e ha sottolineato l'importanza di tornare alla vittoria. Tra i giocatori che potrebbero fare la differenza c’è Pellegrino, che cerca la sua seconda doppia cifra stagionale. La partita si gioca in un momento di ricerca di risultati per entrambe le formazioni.

Tornare a vincere: il messaggio di Carlos Cuesta alla vigilia è stato chiaro. "I tre punti ci mancano da sei gare" ha detto l'allenatore spagnolo in conferenza stampa. Missione non semplice, davanti al Parma che va a caccia di continuità ci sarà l'Udinese, tra le squadre più in forma del.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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