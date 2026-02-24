Cuttini | Vogliamo chiudere la stagione regolare in casa lasciando il segno

Il capitano di Sonepar Padova, Cuttini, annuncia che vogliono chiudere la regular season in casa lasciando un segno forte. La partita contro Gas Sales Bluenergy Piacenza alla Kioene Arena rappresenta un momento importante per la squadra, che punta a terminare con una vittoria convincente. La sfida si presenta come un’occasione per dimostrare il carattere e la determinazione dei padroni di casa. La palla passa ora al campo.

La chiusura della regular season di Sonepar Padova si presenta come un appuntamento decisivo, in programma alla Kioene Arena contro Gas Sales Bluenergy Piacenza. L'incontro offre l'opportunità di chiudere in casa una stagione che ha già segnato obiettivi raggiunti e crescita collettiva, con un impatto significativo sul morale del gruppo in vista della prossima inizitiva. l'allenatore ha sottolineato che l'imminente impegno arriva dopo una settimana di lavoro condensata: poco tempo in palestra per permettere recuperi e sviluppo tecnico approfondito, e quindi l'accento si pone sul riaggregarsi, sul recupero fisico e su una minima carica tattica per concentrarsi sul finale di stagione.

