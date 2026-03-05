Gruppo Spaggiari Parma celebra 100 anni di scuola in evoluzione

Il gruppo Spaggiari Parma festeggia i cento anni di attività nel settore scolastico e annuncia l’edizione 2026 della rassegna “Fuoriclasse”. L’evento invita insegnanti e dirigenti scolastici a partecipare a incontri e discussioni sui temi che stanno cambiando il modo di fare scuola, come l’inclusività, l’intelligenza artificiale, l’orientamento al lavoro e la cittadinanza digitale.

L'edizione 2026 della rassegna "Fuoriclasse" invita docenti e dirigenti scolastici a confrontarsi sui temi che stanno trasformando la scuola: dall'inclusività universale all'intelligenza artificiale, dall'orientamento al lavoro alla cittadinanza digitale. Firenze, XX marzo 2026 – La scuola sta attraversando una fase di profonde trasformazioni: dall'integrazione delle tecnologie digitali all'evoluzione dei modelli didattici, dal rafforzamento dell'inclusione al.