Parlano i figli di Stefania Rago | Nostra madre viveva in gabbia lui voleva il controllo totale

I figli di Stefania Rago, Jessica e Michael, hanno raccontato che la loro madre si sentiva come se fosse in gabbia e desiderava soltanto vivere liberamente. Stefania Rago, 46 anni, è stata uccisa con quattro colpi di pistola dal marito, Antonio Tommaso Fortebraccio, guardia giurata di 48 anni, che attualmente si trova in carcere con l’accusa di omicidio. La vicenda riguarda il rapporto tra i due e le circostanze della tragica morte.

“Nostra madre era in gabbia, ma lei voleva solo vivere”. A parlare sono Jessica e Michael, i figli di Stefania Rago, la 46enne foggiana assassinata con quattro colpi di pistola dal marito, Antonio Tommaso Fortebraccio, guardia giurata particolare di 48 anni, attualmente in carcere con l’accusa di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: I figli di Stefania Rago: “Vogliamo giustizia per nostra madre” Leggi anche: Il femminicidio di Foggia, il padre di Stefania Rago: "Mia figlia voleva separarsi". Avevano due figli grandi Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: I figli di Stefania distrutti dal dolore: Vogliamo giustizia. Denunciato inopportuno contatto del difensore di Fortebraccio; Stefania Rago, chi è la donna di 46 anni uccisa dal marito guardia giurata: i figli, la gelosia di lui, i post contro i femminicidi....; Stefania Rago, voleva separarsi: il marito accusato di omicidio volontario aggravato; Antonio Fortebraccio, chi è il 48enne che ha ucciso la moglie Stefania Rago: guardia giurata, ha usato la pistola d'ordinanza. Femminicidio Stefania Rago, parlano i figli della donna: «Perdonare nostro padre? Mai. Lui le controllava la vita» VIDEO«Lui la faceva sentire incapace, la buttava giù moralmente. Parlate con le persone vicine, quelle che possono davvero aiutarvi» ... lagazzettadelmezzogiorno.it Stefania Rago, la figlia non perdona il papà: «Controllava la vita di mamma, lei aveva paura. Ma a noi diceva che stava bene»«Il femminicidio non deve mai essere considerato normale». A una settimana dal femminicidio di Stefania Rago, uccisa il 23 aprile nella sua abitazione a Foggia dal marito, il ... leggo.it Telesveva. . +++TELESVEVANOTIZIE: FOGGIA, FEMMINICIDIO DI STEFANIA RAGO, I FIGLI: “RESTA IL RICORDO DELL’ULTIMO BACIO. NON PERDONEREMO MAI PAPA’” - FOGGIA, COSA CELA IL CONFLITTO A FUOCO IN CUI HA PERSO LA VITA STEF - facebook.com facebook Stefania Rago uccisa in casa dal marito, fissata l'autopsia: "Lei voleva lasciarlo" x.com