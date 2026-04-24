Il padre di Stefania Rago, uccisa a Foggia, ha dichiarato che sua figlia voleva separarsi dal marito. La donna aveva comunicato la decisione ai familiari e al marito negli ultimi tempi. Giuseppe Rago si è presentato con lo sguardo basso e gli occhi lucidi, esprimendo il dolore per la perdita della figlia. Stefania e il marito avevano due figli grandi, secondo quanto riferito.

Sguardo basso ed occhi lucidi, Giuseppe Rago è una maschera di dolore. «Mia figlia voleva separarsi. Lo aveva deciso negli ultimi tempi e lo aveva comunicato a noi e a lui». La figlia è Stefania Rago, 46 anni, assassinata a Foggia con quattro colpi della pistola di ordinanza dal marito Antonio Fortebraccio, guardia giurata con cui era sposata da circa 30 anni. E’ accaduto a Foggia ieri sera intorno alle 21 nel loro appartamento di via Salvemini a pochi passi dallo stadio Zaccheria, non lontano dal luogo dove una decina di giorni fa si era consumata un’altra tragedia, con l'uccisione per strada del personal trainer Dino Carta. Fortebraccio è ora in carcere, e stato lui stesso ad andare dai carabinieri ieri sera dopo l’omicidio ed è sottoposto a fermo.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il femminicidio di Foggia, il padre di Stefania Rago: "Mia figlia voleva separarsi". Avevano due figli grandi

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