Tutti presi dall’ultimo, inesistente allarme sul ritorno del fascismo a margine delle grottesche scene viste il 25 aprile, i media italiani hanno decisamente trascurato una interessante vicenda giudiziaria che riguarda il centro sociale torinese Askatasuna. Come noto, i militanti antagonisti se la sono cavata tutto sommato bene al processo di primo grado andato a sentenza il 31 marzo 2025 presso il tribunale di Torino. Tutti i 28 imputati sono stati assolti dall’accusa di associazione a delinquere perché «il fatto non sussiste», cosa che ha fatto esultare la gran parte dei giornali. In realtà ci sono state 18 condanne per altri reati di varia natura, spesso violenti, e Giorgio Rossetto, uno dei capi storici del centro sociale, è stato condannato a 3 anni e 4 mesi.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Parla Askatasuna. Insulti ai «negretti». «Il 25 aprile? Una rottura di c...»

Notizie correlate

Leggi anche: Sarracino: “Insulti Marsella? Una medaglia. E Sangiuliano tace su parole per 25 aprile”

25 aprile, caos a Milano: insulti choc contro la Brigata Ebraica. Una delegazione ricevuta...AGI - "Siete solo saponette mancate": è il coro choc che alcuni manifestanti hanno rivolto all'indirizzo dello spezzone della Brigata ebraica a...