Sarracino | Insulti Marsella? Una medaglia E Sangiuliano tace su parole per 25 aprile

Un rappresentante politico ha commentato le recenti affermazioni di un esponente di estrema destra, definendo un insulto come una medaglia. La questione si concentra sulle dichiarazioni di Marsella, che ha definito la festa del 25 aprile come una celebrazione negativa da eliminare. Sulla scena era presente anche Gennaro Sangiuliano, che non ha reagito alle sue parole. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti e sulle risposte dei protagonisti coinvolti.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Marsella di Casapound mi insulta? E’ una medaglia. Il problema non è questo, ma che Marsella ieri abbia detto che la festa del 25 aprile e’ una festa nefasta, che andrebbe cancellata, e al suo fianco vi era seduto Gennaro Sangiuliano che non ha avuto alcuna reazione. Lui che ha giurato sulla costituzione antifascista. Evidentemente condivide le dichiarazioni di Marsella? Per noi invece il 25 aprile è la festa più bella dell’anno e festeggiamo anche per quelli che hanno difficoltà a fare i conti con la storia”. Lo afferma Marco Sarracino, parlamentare del Pd e membro della segreteria nazionale rispondendo a Luca...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sarracino: “Insulti Marsella? Una medaglia. E Sangiuliano tace su parole per 25 aprile” Notizie correlate 25 aprile, Marsella (Casapound): "A noi non interessa nulla"“Quando avremmo dovuto fare l’iniziativa di Napoli? A noi del 25 aprile non interessa nulla. Tensione tra Sangiuliano e Marianna Aprile su Maria Rosaria Boccia, "fatevi un esame di coscienza"Alta tensione tra Gennaro Sangiuliano e Marianna Aprile su Maria Rosaria Boccia in tv.