Park Systems Acquires Rocky Mountain Nanotechnology Securing Supply Chain of Solid Metal Probes

Park Systems ha annunciato l'acquisizione di Rocky Mountain Nanotechnology, azienda specializzata nella produzione di sonda in metallo solido. La transazione mira a garantire la continuità nel fornitura di componenti chiave per le apparecchiature di laboratorio. L'operazione è stata ufficializzata il 30 aprile 2026, con sede a Gwacheon, in Corea del Sud. La società ha comunicato che questa acquisizione rafforza la propria posizione nel settore.

GWACHEON, South Korea, April 30, 2026 PRNewswire — Park Systems Corp., the world’s leading provider of atomic force microscopy (AFM) solutions, today announced the completion of its acquisition of Rocky Mountain Nanotechnology LLC (RMN), a Salt Lake City, Utah-based manufacturer of ultra-high-purity solid platinum and platinum-iridium AFM probes. The acquisition marks Park Systems’ first entry into probe manufacturing and represents a strategic step to bring a critical component of AFM-based nanoprobing and electrical measurement in-house. Founded in 2003 by Dr. Clayton Williams — former physics professor at the University of Utah and former research staff member at IBM — RMN has built a strong reputation over more than two decades for producing ultra-sharp solid-metal AFM probes with tip radii as small as 10 nanometers.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Park Systems Acquires Rocky Mountain Nanotechnology, Securing Supply Chain of Solid Metal Probes Boy Secretly Built a Super Satellite Weapon, Crippled 78 Warships, Shocking the Nation Overnight! Notizie correlate Metal Gear Solid: Sony trova i registi per l’atteso debutto cinematografico di Solid SnakeDopo anni di attesa e speculazioni, l’adattamento cinematografico di uno dei franchise più iconici della storia dei videogiochi ha finalmente trovato... Leggi anche: Trenord cerca macchinisti, addetti vendite e supply chain specialist. Come candidarsi