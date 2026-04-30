Park Systems Acquires Rocky Mountain Nanotechnology Securing Supply Chain of Solid Metal Probes

Da corrieretoscano.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Park Systems ha annunciato l'acquisizione di Rocky Mountain Nanotechnology, azienda specializzata nella produzione di sonda in metallo solido. La transazione mira a garantire la continuità nel fornitura di componenti chiave per le apparecchiature di laboratorio. L'operazione è stata ufficializzata il 30 aprile 2026, con sede a Gwacheon, in Corea del Sud. La società ha comunicato che questa acquisizione rafforza la propria posizione nel settore.

GWACHEON, South Korea, April 30, 2026 PRNewswire — Park Systems Corp., the world’s leading provider of atomic force microscopy (AFM) solutions, today announced the completion of its acquisition of Rocky Mountain Nanotechnology LLC (RMN), a Salt Lake City, Utah-based manufacturer of ultra-high-purity solid platinum and platinum-iridium AFM probes. The acquisition marks Park Systems’ first entry into probe manufacturing and represents a strategic step to bring a critical component of AFM-based nanoprobing and electrical measurement in-house. Founded in 2003 by Dr. Clayton Williams — former physics professor at the University of Utah and former research staff member at IBM — RMN has built a strong reputation over more than two decades for producing ultra-sharp solid-metal AFM probes with tip radii as small as 10 nanometers.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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