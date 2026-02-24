trenord cerca macchinisti addetti vendite e supply chain specialist come candidarsi

Trenord ha avviato una campagna di assunzioni per ampliare il suo team, motivata dalla necessità di migliorare il servizio e ridurre i ritardi. L’azienda cerca macchinisti, addetti alle vendite e specialisti nella supply chain, con opportunità di lavoro aperte sul sito ufficiale. Le candidature possono essere inviate a partire dalle 11 di mercoledì 25 febbraio e resteranno aperte fino all’11 marzo. Chi vuole candidarsi deve seguire le istruzioni indicate sul portale.

LAVORO. Candidature aperte sul sito dell’azienda, dalle 11 di mercoledì 25 febbraio. C’è tempo fino all’11 marzo. Dalle 11 di mercoledì 25 febbraio sarà possibile candidarsi per diventare macchinista di Trenord, entrando nel team dei professionisti responsabili della condotta delle oltre 2400 corse che ogni giorno circolano in tutta la Lombardia e oltre. Aperte le selezioni anche per addetti vendita online e «supply chain specialist». La fase di candidatura durerà fino a mercoledì 11 marzo, nella sezione «Lavora con noi» del sito Trenord.it. I Il macchinista è responsabile della condotta dei treni e opera in costante sinergia con il capotreno e la sala operativa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

