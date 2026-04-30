Paris Saint Germain-Lorient sabato 02 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Luis Enrique suona la carica contro un Lorient già salvo

Sabato 2 maggio 2026 alle 17:00 si gioca la partita tra Paris Saint Germain e Lorient. Le formazioni ufficiali e le quote sono state pubblicate, e sono stati resi noti i convocati delle due squadre. Luis Enrique ha parlato alla vigilia, sottolineando la volontà di ottenere una vittoria per chiudere il campionato, mentre il Lorient si presenta senza particolari preoccupazioni di classifica, avendo già raggiunto la salvezza.

Dopo la girandola di gol di martedì scorso il Paris Saint Germain ha bisogno di un’altra vittoria per chiudere il discorso campionato, e trova quest’oggi un Lorient salvo e senza grossi problemi di classifica. Una gara spettacolare ricca di gol e giocate di classe quella del Parco dei Principi, con Kvaratskhelia sugli scudi e un attacco spumeggiante che ha tagliato a fette la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Paris Saint Germain-Lorient (sabato 02 maggio 2026 ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Luis Enrique suona la carica contro un Lorient già salvo Notizie correlate Paris Saint Germain-Lorient (sabato 02 maggio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Luis Enrique suona la carica contro un Lorient già salvoDopo la girandola di gol di martedì scorso il Paris Saint Germain ha bisogno di un’altra vittoria per chiudere il discorso campionato, e trova... Paris Saint Germain-Lorient (sabato 02 maggio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronosticiDopo la girandola di gol di martedì scorso il Paris Saint Germain ha bisogno di un’altra vittoria per chiudere il discorso campionato, e trova... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Servono questi tre punti – Luis Enrique pensa già al Lorient dopo il thriller di Champions League; Paris Saint-Germain FC - FC Lorient | pronostico & migliori quote | 02.05.2026; Ligue 1: PSG-Lorient e Nizza-Lens, tutto sulla 35ª giornata; quote PSG Lorient: il pronostico sui parigini. Pronostico Paris Saint-Germain vs Lorient – 2 Maggio 2026La sfida di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Lorient andrà in scena il 2 Maggio 2026 alle 17:00 al suggestivo Parc des Princes. Un match che promette ... news-sports.it PSG-Lorient, quelle chaîne diffuse le match ?Le Paris Saint-Germain reçoit le FC Lorient ce samedi au Parc des Princes, dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. sports.fr Paris Saint-Germain–Bayern Monaco ci ha mostrato il calcio del futuro, idee tattiche d'avanguardia e la crisi spirituale degli allenatori che si concentrano sul controllo del rischio (spesso nella nostra Serie A). Ed è stata soltanto la partita d'andata. x.com La semifinale di andata di Champions League fra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco è stata una di quelle partite che ci cambia la percezione che abbiamo di questo sport. A tutti gli effetti, un manifesto sportivo di quella filosofia che ormai appartiene a - facebook.com facebook