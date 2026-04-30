Paris Saint Germain-Lorient sabato 02 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 2 maggio 2026 alle ore 17:00 si disputerà la partita tra Paris Saint Germain e Lorient. Dopo la recente partita in cui sono stati segnati molti gol, il club di casa cerca un’altra vittoria per consolidare la posizione in campionato. La squadra ospite, invece, si presenta senza particolari preoccupazioni di classifica, essendo già al sicuro dalla zona retrocessione. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici saranno annunciati nelle prossime ore.

Dopo la girandola di gol di martedì scorso il Paris Saint Germain ha bisogno di un’altra vittoria per chiudere il discorso campionato, e trova quest’oggi un Lorient salvo e senza grossi problemi di classifica. Una gara spettacolare ricca di gol e giocate di classe quella del Parco dei Principi, con Kvaratskhelia sugli scudi e un attacco spumeggiante che ha tagliato a fette la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Paris Saint Germain-Lorient (sabato 02 maggio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Monaco-Paris Saint Germain (Champions League, 17-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiPartono i playoff di Champions League ed è di scena il derby tutto francese tra il Monaco di Pocognoli e i campioni uscenti del Paris Saint Germain. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il PSG cade contro il Lione di Fonseca: super Endrick e Ligue 1 riaperta, il Lens può ancora sognare; Paris Saint-Germain FC - FC Lorient | pronostico & migliori quote | 02.05.2026; PSG News, Risultati e Partite, Classifica, Giocatori; Scheda squadra Paris Saint-Germain. Pronostico Paris Saint-Germain vs Lorient – 2 Maggio 2026La sfida di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Lorient andrà in scena il 2 Maggio 2026 alle 17:00 al suggestivo Parc des Princes. Un match che promette ... news-sports.it Pronostic PSG Lorient – Ligue 1 (02/05/2026)Le Parc des Princes accueille ce samedi un rendez-vous qui pourrait marquer un tournant décisif dans la course au titre de Ligue 1 : le Paris Saint-Germain y reçoit le FC Lorient pour le compte de la ... topmercato.com Tutti oggi esaltano lo spettacolo di Paris Saint-Germain – Bayern Monaco. Pressing alto, intensità, ritmo, terzini a tutta fascia, ali che sono praticamente punte aggiunte. Un calcio offensivo, moderno, verticale. E allora piovono applausi per Vincent Kompany e - facebook.com facebook In Champions League la partita di andata tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco è finita 5-4: già solo per vedere la sintesi ci vogliono undici minuti x.com