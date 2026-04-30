Paris Saint Germain-Lorient sabato 02 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici convocati Luis Enrique suona la carica contro un Lorient già salvo

Sabato 2 maggio 2026 alle 17:00 si gioca la partita tra Paris Saint Germain e Lorient. Dopo la recente sequenza di gol, il club parigino cerca una vittoria per chiudere il campionato. Il Lorient, invece, ha già raggiunto la salvezza e non ha più obiettivi di classifica. Luis Enrique, allenatore del PSG, ha commentato il momento della squadra, mentre sono stati resi noti i convocati e le quote sulla sfida.

Dopo la girandola di gol di martedì scorso il Paris Saint Germain ha bisogno di un’altra vittoria per chiudere il discorso campionato, e trova quest’oggi un Lorient salvo e senza grossi problemi di classifica. Una gara spettacolare ricca di gol e giocate di classe quella del Parco dei Principi, con Kvaratskhelia sugli scudi e un attacco spumeggiante che ha tagliato a fette la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Paris Saint Germain-Lorient (sabato 02 maggio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Luis Enrique suona la carica contro un Lorient già salvo Notizie correlate Paris Saint Germain-Lorient (sabato 02 maggio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronosticiDopo la girandola di gol di martedì scorso il Paris Saint Germain ha bisogno di un’altra vittoria per chiudere il discorso campionato, e trova... Tolosa-Lorient (sabato 21 marzo 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici, convocatiDopo il successo con il Lens si può dire che c’è anche il Lorient di Panteloni nella lotta per le coppe europee, e quest’oggi i merlus provano a fare... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Servono questi tre punti – Luis Enrique pensa già al Lorient dopo il thriller di Champions League; Dove vedere PSG-Bayern Monaco in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Paris Saint-Germain FC - FC Lorient | pronostico & migliori quote | 02.05.2026; Psg-Lorient: dove vedere la Ligue 1 in Streaming e in Diretta Tv. Pronostico Paris Saint-Germain vs Lorient – 2 Maggio 2026La sfida di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Lorient andrà in scena il 2 Maggio 2026 alle 17:00 al suggestivo Parc des Princes. Un match che promette ... news-sports.it Paris-Lorient : La previewÀ la veille d’affronter le FC Lorient, ce samedi 2 mai au Parc des Princes (17h), focus sur cette rencontre de la 32e journée de Ligue 1. Entre classement, dynamiques et joueurs à suivre, tour d’horiz ... psg.fr Paris Saint-Germain–Bayern Monaco ci ha mostrato il calcio del futuro, idee tattiche d'avanguardia e la crisi spirituale degli allenatori che si concentrano sul controllo del rischio (spesso nella nostra Serie A). Ed è stata soltanto la partita d'andata. x.com Tutti oggi esaltano lo spettacolo di Paris Saint-Germain – Bayern Monaco. Pressing alto, intensità, ritmo, terzini a tutta fascia, ali che sono praticamente punte aggiunte. Un calcio offensivo, moderno, verticale. E allora piovono applausi per Vincent Kompany e - facebook.com facebook