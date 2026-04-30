Paris Saint Germain-Lorient sabato 02 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Luis Enrique lascia a riposo diversi titolari

Sabato 2 maggio 2026 alle ore 17:00 si giocherà il match tra Paris Saint Germain e Lorient. Luis Enrique ha deciso di lasciare a riposo alcuni dei titolari, mentre le formazioni ufficiali e le quote sono state rese note. Dopo una partita ricca di gol martedì scorso, il Paris Saint Germain cerca una vittoria per consolidare la posizione in campionato, mentre il Lorient, ormai salvo, non affronta grandi tensioni di classifica.