Parco Uditore resterà aperto il primo maggio Schifani | Assicuriamo continuità dei servizi

Il Parco Uditore sarà aperto il primo maggio, come deciso dalla Regione. La decisione è stata presa in accordo con la cooperativa sociale che gestisce l’area, con l’obiettivo di consentire ai cittadini di usufruire del parco durante una giornata dedicata allo svago. La regione ha assicurato che i servizi continueranno a essere disponibili anche in questa festività, offrendo un’opportunità di relax per tutte le fasce di età.

Il Parco Uditore resterà aperto il primo maggio. Lo ha stabilito la Regione che, grazie alla disponibilità della cooperativa sociale, ha voluto garantire continuità e fruizione dell'area da parte dei cittadini in una giornata di svago per famiglie, giovani e anziani. Una risposta a quanto i.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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