Il 1° maggio, giornata dedicata alla Festa del Lavoro, il Parco Archeologico di Siponto sarà aperto con orari e tariffe abituali. Come ogni anno in questa occasione, musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura statali resteranno accessibili al pubblico senza variazioni nelle modalità di visita. La giornata prevede quindi l’apertura di questi siti, permettendo ai visitatori di fruire delle attività culturali normalmente offerte.

Nel giorno della Festa del Lavoro, i musei, i parchi archeologici e tutti i luoghi della cultura statali saranno regolarmente aperti, secondo i consueti orari e costi di ingresso. 👉 Il Parco Archeologico di Siponto vi aspetta con i seguenti orari:🕥 Apertura: ore 10:30🕢 Chiusura: ore 19:30Ultimo ingresso: ore 18:45 Un’occasione perfetta per trascorrere la giornata immersi nella storia e nella bellezza del nostro patrimonio culturale! I servizi di biglietteria sono disponibili anche tramite il sito AditusCulture.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Parco Archeologico di Siponto aperto il Primo Maggio

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