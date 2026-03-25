Giorgia Meloni è stata difesa in Aula da Galeazzo Bignami, che ha criticato le opposizioni per aver, a suo avviso, mostrato sottomissione verso gruppi mafiosi. Bignami ha espresso il suo discorso con toni accesi, affermando che le opposizioni non sono in posizione di dare lezioni a chi, secondo lui, si piega davanti a certe forze. La discussione si è svolta in un clima teso.

Galeazzo Bignami ha difeso Giorgia Meloni e attaccato le opposizioni che hanno richiesto un’informativa della premier sulla “crisi politica evidente” dopo il Referendum sulla Giustizia. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati ha puntato il dito su chi “fiancheggia chi prende a martellate i poliziotti” e chi “è andato a inchinarsi ai mafiosi passando davanti alle loro celle mentre andava da Cospito”. L'attacco di Bignami alle opposizioni La protesta delle opposizioni alla Camera Il commento di Bignami alle dimissioni di Delmastro L’attacco di Bignami alle opposizioni Nell’Aula della Camera dei Deputati, il capogruppo... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bignami difende Meloni e attacca l'opposizione, "nessuna lezione da chi si inchina ai mafiosi": urla in Aula

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#CrimsonDesert rappresenta un "Bignami" di tutto ciò che l’industria videoludica ha partorito negli ultimi vent'anni in ambito open world. La nostra recensione. https://it.ign.com/crimson-desert/224355/review/crimson-desert-la-recensione - facebook.com facebook