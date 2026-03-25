La mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo è stata programmata per lunedì. Questa mattina, la ministra è arrivata al ministero intorno alle 10, mentre in Aula il deputato ha commentato con durezza le dichiarazioni di chi si sarebbe piegato alle mafie. La seduta parlamentare si avvia a discutere la questione, con diverse prese di posizione in merito.

Mattinata di lavoro al ministero, poi lascia l'ufficio. Malan: "Seguirà le indicazioni della premier". Calendarizata la mozione delle opposizioni, tensione alla Camera La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è arrivata al ministero intorno le 10. Incalzata dai cronisti presenti dopo la richiesta di dimissioni per "sensibilità istituzionale" da parte di Palazzo Chigi, non ha risposto alle domande e si è limitata a dire "Buongiorno", scendendo dalla macchina con il telefono all'orecchio. Lo staff conferma tutti gli appuntamenti del giorno, ma la ministra ha lasciato gli uffici intorno alle 15. Intanto la sinistra non ha perso tempo per attaccarla e ha presentato una mozione di sfiducia a Montecitorio che è stata calendarizzata a partire da lunedì 30 marzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Santanchè, mozione sfiducia calendarizzata lunedì. Bignami in Aula: "Nessuna lezione da chi si inchina alle mafie"

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