Parco del mare nove chilometri di passeggiata e nuove dune | lavori terminati in tre anni

Nel corso di un consiglio straordinario dedicato al Parco del Mare, l’assessore all’urbanistica ha annunciato che saranno necessari tre anni per completare i lavori di riqualificazione del lungomare di Ostia. I lavori prevedono la creazione di nove chilometri di passeggiata e la realizzazione di nuove dune. La trasformazione, iniziata circa tre anni fa, ha coinvolto interventi di livello urbanistico e ambientale nel tratto costiero.