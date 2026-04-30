Parco del mare nove chilometri di passeggiata e nuove dune | lavori terminati in tre anni
Nel corso di un consiglio straordinario dedicato al Parco del Mare, l’assessore all’urbanistica ha annunciato che saranno necessari tre anni per completare i lavori di riqualificazione del lungomare di Ostia. I lavori prevedono la creazione di nove chilometri di passeggiata e la realizzazione di nuove dune. La trasformazione, iniziata circa tre anni fa, ha coinvolto interventi di livello urbanistico e ambientale nel tratto costiero.
Serviranno tre anni per realizzare la trasformazione del lungomare di Ostia. Sono questi i tempi che, l’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia, ha dichiarato nel corso del consiglio straordinario che si è svolto sul Parco del Mare.Il consiglio straordinario sul Parco del mareNel palazzo del.🔗 Leggi su Romatoday.it
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