Dune un nuovo lungomare e 15 piazze attrezzate | cosa prevede e in quali tempi il Parco del Mare di Ostia

Ostia si prepara a cambiare volto. Il Comune ha annunciato che entro il 2026 verranno realizzati oltre 7,4 chilometri di nuovo lungomare riqualificato e quasi 10 chilometri di percorsi pedonali. Sono in programma anche 15 piazze attrezzate e un sistema dunale rinnovato. È la prima fase del progetto “Ostia Lido” che punta a migliorare il litorale e renderlo più vivibile per residenti e turisti.

Ostia, 9 febbraio 2026 – Oltre 7,4 chilometri di lungomare riqualificato, 9,5 chilometri di nuovi percorsi pedonali, 15 piazze attrezzate e un nuovo sistema dunale: il Parco del Mare di Ostia entra nella fase operativa e viene presentato come il primo tassello della strategia territoriale “Ostia Lido” per la rigenerazione del litorale. Il progetto è stato illustrato questa mattina durante un incontro pubblico nella sede di Ingegneria del Mare dell’Università Roma Tre a Ostia, alla presenza dell’assessore capitolino all’Urbanistica Maurizio Veloccia, della vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio Roberta Angelilli, del presidente del Municipio Roma X Mario Falconi e di Giovanni Paris, responsabile dell’Ufficio di Scopo per il coordinamento degli interventi dell’Amministrazione centrale sul territorio del Municipio X.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Ostia Parco del Mare Cosa prevede il progetto del nuovo parco di via Ardoino Questa mattina si è concluso al Matitone il percorso partecipativo sul nuovo parco di via Ardoino, a Sampierdarena. Ostia, Parco del Mare: presentato il progetto da 24 milioni Ostia si prepara a cambiare volto con un nuovo progetto da 24 milioni di euro. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Ostia Parco del Mare Argomenti discussi: Otranto, il lungomare a effetto griffato dall'archistar: progetto a Boeri. Dune, un nuovo lungomare e 15 piazze attrezzate: cosa prevede (e in quali tempi) il Parco del Mare di OstiaIl cuore della trasformazione riguarda il tratto da Piazzale Magellano a Piazza Cristoforo Colombo, dove il Parco delle Dune nascerà dalla ricostruzione della duna marina estesa alle aree verdi ... ilfaroonline.it Ostia, il piano per la rinascita: un nuovo lungomare (modello Riccione) e stabilimenti a bandoROMA Uscire dalla narrazione fatta di un misto di criminalità e degrado e rilanciare il mare di Roma, il porto di Fiumicino, il lungomare. Il volano sono gli investimenti pubblici. L'obiettivo è ... ilmessaggero.it Parco delle Dune Costiere: Rocco Antonello Anglani è il nuovo Presidente Nominato il nuovo CdA dai sindaci di Ostuni e Fasano e dalla Provincia di Brindisi: entrano in consiglio Flore, Romito e Valente. https://www.osservatoriooggi.it/notizie/attualita/parco-d facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.