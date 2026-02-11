Ostia cambia volto | 7 chilometri di lungomare riqualificato e nasce il nuovo Parco delle Dune

Ostia cambia volto: il lungomare si rinnova completamente. Sono stati sistemati oltre 7 chilometri di passeggiata, creando un nuovo spazio per passeggiate e relax. Sono nate 15 piazze attrezzate e un sistema dunale totalmente rivisto. Il progetto mira a rendere il litorale romano più verde, moderno e accessibile a tutti.

Oltre 7,4 chilometri di lungomare riqualificato, 9,5 chilometri di percorsi pedonali, 15 nuove piazze attrezzate e un sistema dunale completamente ripensato: prende forma il Parco del Mare di Ostia, il progetto che punta a trasformare il litorale romano in una grande infrastruttura verde, moderna e sostenibile. Il piano è stato presentato presso la sede di Ingegneria del Mare dell'Università Roma Tre, alla presenza dell'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia, della vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, del presidente del Municipio X Roma Mario Falconi e dei tecnici coinvolti nel progetto.

