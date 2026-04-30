A Bologna, nelle vicinanze del parco del Dopolavoro ferroviario, sono iniziati i lavori di restauro che coinvolgono l’area. L’intervento riguarda la riqualificazione di alcune strutture e l’adeguamento degli spazi, con l’obiettivo di migliorare l’uso pubblico dell’area. Le opere sono state avviate a partire dalla fine di aprile e si concluderanno entro il 2026. I dettagli sul progetto sono stati comunicati dalle autorità locali.

Bologna, 30 aprile 2026 – Sono partiti nell’area del Dopolavoro ferroviario i lavori di restauro dell’Arena Puccini e la manutenzione dell’area circostante, che prevede interventi significativi sulla parte monumentale, con l'obiettivo di tutelare e rafforzare la vocazione culturale e ricreativa del parco. L’intervento prevede un radicale restauro e recupero architettonico, funzionale e paesaggistico, così come indicato dai Pui - Piani Urbani Integrati in cui rientra il suo finanziamento. I lavori riguardano l’asse monumentale. I lavori riguardano il cosiddetto “asse monumentale”, il cui perimetro è all’interno dell’area vincolata dalla Soprintendenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parco del Dopolavoro ferroviario, via ai lavori: ecco come diventerà

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