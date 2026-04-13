Treni neve e temporali in scala 1 | 87 | riapre il plastico del Dopolavoro Ferroviario ed è gratis

Nel fine settimana del 18 e 19 aprile 2026, il pubblico potrà visitare nuovamente il plastico del Dopolavoro Ferroviario di via Sacchi a Torino. L’esposizione include treni in scala 1:87, con scenari che rappresentano neve e temporali. La riapertura è gratuita e permette di ammirare il modellismo ferroviario in un ambiente che richiama le condizioni atmosferiche reali.

Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 il pubblico potrà nuovamente ammirare il Plastico del Dopolavoro Ferroviario di via Sacchi a Torino. Il plastico ferroviarioUn paesaggio unico attraversato da 250 metri di binari, percorsi da 20 treni alimentati da corrente alternata, tutto in scala H0.🔗 Leggi su Torinotoday.it Il Dopolavoro ferroviario posiziona una panchina rossa in StazioneANCONA – Venerdì 6 marzo alle 12 il Dopolavoro ferroviario di Ancona posizionerà una panchina rossa nel piazzale Ovest della Stazione ferroviaria... Gino Paoli morto, le polemiche e le gaffe celebri: dagli attacchi a Sanremo alla lite con Elodie. «I concorrenti dei talent? Li porterei al dopolavoro ferroviario»Gino Paoli morto oggi a 91 anni è stato un gigante della canzone italiana, ma anche uno dei caratteri più spigolosi e meno diplomatici del nostro...