Parcheggiatori abusivi ora scatta l’arresto | 1 anno e 6 mesi e multe fino a 8mila euro

Da anni, le strade di molte città italiane sono invase da parcheggiatori abusivi che operano senza autorizzazioni, creando disagi e problemi di ordine pubblico. Recentemente, le autorità hanno deciso di intervenire con misure più severe, prevedendo l’arresto con una pena fino a un anno e sei mesi e multe che possono raggiungere gli ottomila euro. Questa nuova normativa mira a contrastare concretamente questa attività illegale.

La piaga dei parcheggiatori abusivi soffoca da anni il decoro urbano e la legalità in numerose città italiane, ma ora potrebbe arrivare uno stop a questo lavoro. Con l’approvazione del nuovo decreto Sicurezza, il provvedimento introduce l’arresto per chi esercita l’attività di guardiamacchine senza autorizzazione. Il testo approderà ora alla Camera con la fiducia già posta dal Governo. Accoglie in particolare l’emendamento Anci, sostenuto dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, inserito nell’articolo 15 bis e pensato per scardinare un sistema che le sole sanzioni non sono riuscite ad arginare. Il fallimento delle sanzioni e la svolta penale. Negli anni, infatti, le multe si sono rivelate inefficaci.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Parcheggiatori abusivi, ora scatta l’arresto: 1 anno e 6 mesi e multe fino a 8mila euro Notizie correlate Leggi anche: Giugliano, stretta contro i parcheggiatori abusivi: 2.400 euro di multe in un weekend Leggi anche: Parcheggiatori abusivi a Napoli, la stretta sui controlli: ora è possibile l?arresto Panoramica sull’argomento Si parla di: Ecco il decreto sicurezza, tra strette, limiti ai cortei e tutele agenti. Parcheggiatori abusivi, ora scatta l’arresto: 1 anno e 6 mesi e multe fino a 8mila euroIl decreto Sicurezza introduce l’arresto per i parcheggiatori abusivi. Pene più dure, multe da 8.000 euro e stretta contro lo sfruttamento ... quifinanza.it Arresto per i parcheggiatori abusivi: la stretta del GovernoScatta l'arresto per i parcheggiatori abusivi: il decreto Sicurezza introduce il carcere per recidivi e chi usa minori. Tutte le novità. stylo24.it