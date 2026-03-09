Durante il fine settimana, la Polizia Municipale di Giugliano ha effettuato controlli nelle zone del cimitero e del palazzetto dello sport, sanzionando tre parcheggiatori abusivi e comminando multe per un totale di 2.400 euro. Le operazioni hanno coinvolto diverse aree della città, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’occupazione irregolare di spazi pubblici. La città prosegue nella repressione di questa attività illegale.

Tre parcheggiatori abusivi sanzionati e multe per 2.400 euro. È il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia Municipale di Giugliano durante lo scorso fine settimana nelle zone del cimitero cittadino e del palazzetto dello sport. Le verifiche sono state predisposte per contrastare il fenomeno della sosta irregolare e migliorare legalità e decoro urbano nelle aree più frequentate della città. Nel corso dei controlli nella zona del cimitero, gli agenti hanno individuato e sanzionato due parcheggiatori abusivi, entrambi residenti a Giugliano e di 59 e 61 anni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, stretta contro i parcheggiatori abusivi: 2.400 euro di multe in un weekend

