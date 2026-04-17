Parcheggiatori abusivi a Napoli la stretta sui controlli | ora è possibile l?arresto

A Napoli, la presenza di parcheggiatori abusivi ha portato a un cambiamento nelle normative di legge. Il decreto Sicurezza, approvato al Senato con 96 voti favorevoli e 46 contrari, introduce la possibilità di arresto per chi esercita questa attività senza autorizzazione. La legge ora consente interventi più severi contro coloro che operano illegalmente nel settore della sosta e della gestione dei veicoli.

Finalmente si inasprisce la lotta ai parcheggiatori abusivi. Passa al Senato con 96 voti, contrarie tutte le opposizioni, con 46 no, il decreto Sicurezza in prima approvazione. Da martedì 21 il testo sarà alla Camera, dove il Governo ha già posto la fiducia. E nel decreto sicurezza è passato anche l’emendamento Anci il cui Presidente è il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Per gli abusivi della sosta può scattare l’arresto. Si tratta dell’articolo 15 bis. Dove oltre all’inasprimento della sanzione pecuniaria viene introdotta l’aggravante dell’utilizzo di minori e dei “prestanome” e della reiterazione del comportamento che portano dritto in galera.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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