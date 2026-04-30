Paratico | Mercatino dei Bambini

Il Comune di Paratico, in collaborazione con l’Associazione Naturalmente Paratico, organizza il primo Mercatino dei Bambini. L’evento si svolgerà in una giornata dedicata ai più piccoli, con l’obiettivo di coinvolgere i bambini nelle attività e promuovere momenti di condivisione tra famiglie e comunità. La manifestazione si terrà nel centro del paese, offrendo spazi e occasioni di gioco, scambio e divertimento.

Il Comune di Paratico, in collaborazione con l’Associazione Naturalmente Paratico, è lieto di presentare il primo Mercatino dei Bambini: un’iniziativa speciale pensata per mettere al centro i più piccoli, rendendoli protagonisti attivi di una giornata all’insegna della condivisione e del.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Calcit, Mercatino in Danza e Festa dei Bambini ad Arezzo FiereArezzo, 11 marzo 2026 – Al via una nuova maratona benefica in compagnia del Calcit. Grezzana: mercatino artigiani, cibo e animazioni per bambiniGrezzana accoglie sabato 14 marzo 2026 l’edizione annuale del mercatino dell’artigianato Curiosando qua e là per Grezzana. Altri aggiornamenti Paratico: Mercatino dei BambiniIl Comune di Paratico, in collaborazione con l’Associazione Naturalmente Paratico, è lieto di presentare il primo Mercatino dei Bambini: un’iniziativa speciale pensata per mettere al centro i più ... bresciatoday.it Paratico, al parco dell’Oselanda ci si trova tutti a tavolaQuattro esercizi commerciali del territorio prenderanno attivamente parte all’evento non solo cucinando ma con la cucina sempre aperta ... giornaledibrescia.it