Grezzana | mercatino artigiani cibo e animazioni per bambini

Sabato 14 marzo 2026, a Grezzana si terrà l’edizione annuale del mercatino dell’artigianato “Curiosando qua e là per Grezzana”. L’evento prevede bancarelle con prodotti artigianali, aree dedicate al cibo e animazioni per bambini, attirando visitatori di tutte le età. La manifestazione si svolge nel centro del paese e coinvolge diversi artigiani locali.

Grezzana accoglie sabato 14 marzo 2026 l’edizione annuale del mercatino dell’artigianato Curiosando qua e là per Grezzana. L’appuntamento si svolge in Piazza Carlo Ederle dalle ore 9 alle 18, senza costi di accesso. L’iniziativa, promossa dall’Associazione ArteAnima Verona con il sostegno del Comune, punta a valorizzare le realtà creative locali. L’evento non è una semplice fiera commerciale, ma uno spazio di incontro tra cittadini, visitatori e artigiani. Tra i padiglioni saranno esposti pezzi unici realizzati a mano: dalla bigiotteria al cucito creativo, fino all’oggettistica in legno e materiali riciclati. Accanto ai prodotti artigianali troveranno posto anche le specialità alimentari del territorio, come conserve, marmellate, formaggi di pecora e capra, salumi e dolci della Dolceria di Wanda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

