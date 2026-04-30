Paradosso delle creme solari l'oncologo Ascierto Ci sentiamo protetti ma fanno abbassare la guardia

Negli ultimi vent'anni, i casi di melanoma sono raddoppiati, con il 90% dei casi attribuibili all'eccessiva esposizione ai raggi UV. L’oncologo ha spiegato che, nonostante l'uso diffuso di creme solari, molte persone abbassano la guardia e si sentono protette, anche se la protezione principale deriva dall'uso di vestiti adeguati. La questione riguarda anche la percezione di sicurezza creata dall’applicazione delle creme.

Negli ultimi vent'anni i casi di melanoma sono raddoppiati: ma 9 su dieci sono legati all'eccessiva esposizione ai raggi UV, pochi sanno che la protezione principale arriva dai vestiti e non dalle creme solari.🔗 Leggi su Fanpage.it

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