Benevento cittadinanza onoraria all’oncologo Ascierto | via libera del Consiglio

Il Consiglio comunale di Benevento ha approvato la cittadinanza onoraria all’oncologo Ascierto. Durante la seduta sono stati anche ratificati il nuovo regolamento del verde pubblico e privato e altre delibere. La decisione è stata presa in seguito alla discussione delle proposte presentate dagli assessori e dai consiglieri. La seduta si è conclusa con l’approvazione di tutti i punti all’ordine del giorno.

L’assise consiliare ha poi approvato all’unanimità il nuovo regolamento del verde pubblico e privato e deliberato, sempre all’unanimità, il conferimento della cittadinanza onoraria al prof. Paolo Antonio Ascierto, oncologo italiano di fama internazionale. Il Consiglio comunale ha anche osservato un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime della pandemia di coronavirus. Comunicato Stampa Quasi 500 prenotazioni per l’iniziativa nazionale “Università Svelate” e in contemporanea l’UNISTEM DAY. Comunicato Stampa Attivata la tratta Cancello–Frasso, obiettivo completare i collegamenti Frasso–Telese e Telese–Vitulano entro il. Comunicato Stampa Un progetto che unisce scuola, cultura e sostenibilità per stimolare la creatività delle. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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