Il mercatino della carta Paperonly torna a piazza del Comune per il weekend

Fine settimana dedicato agli appassionati di stampe, volumi antichi e rarità. I banchi animeranno piazza del Comune dal mattino fino al crepuscolo, offrendo occasioni uniche per scovare veri e propri tesori.La carta stampata torna protagonista in città. Sabato 25 e domenica 26 aprile gli spazi di.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Notizie correlate

Paperonly, il mercatino che trasforma il Sacrario nel regno della carta anticaServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? La memoria storica e il fascino del collezionismo tornano a...

Leggi anche: Mercatino dell'antico spostato al weekend del 21 febbraio, salta a marzo Paperonly

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Lite alla Festa della merca a Tarquinia; Torna Paperonly, il weekend dedicato al fascino della carta in Piazza del Comune.