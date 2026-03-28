Paperonly il mercatino che trasforma il Sacrario nel regno della carta antica

Il mercato di Paperonly si svolge nel Sacrario, luogo storico della città, dedicato alla vendita di carta antica. L'evento raccoglie appassionati e collezionisti che cercano documenti, libri e materiali di epoche passate. La manifestazione si svolge in uno spazio pubblico centrale, attirando visitatori interessati a oggetti di valore storico e artistico. La presenza di venditori e acquirenti si concentra sulla valorizzazione del patrimonio cartaceo.

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? La memoria storica e il fascino del collezionismo tornano a darsi appuntamento nel cuore della città. Sabato 28 e domenica 29 marzo piazza del Sacrario ospita una nuova edizione di Paperonly, il mercatino dedicato esclusivamente al materiale cartaceo che da circa undici anni anima l'ultimo fine settimana di ogni mese. L'evento, curato con passione dall'associazione culturale Take off, rappresenta ormai una tappa fissa per i viterbesi e per i tanti turisti che affollano il centro durante il weekend. L'esposizione si tiene in piazza del Sacrario, nei pressi degli imbocchi di via Marconi e via Emilio Bianchi, portando con sé quel carico di nostalgia e curiosità che solo l'odore della carta antica sa sprigionare. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Paperonly, il mercatino che trasforma il Sacrario nel regno della carta antica Articoli correlati Mercatino cartaceo Paperonly annullato causa maltempoLe avverse previsioni meteo per il weekend del 24 e 25 gennaio costringono gli organizzatori a sospendere il mercatino del collezionismo cartaceo. Leggi anche: Mercatino dell'antico spostato al weekend del 21 febbraio, salta a marzo Paperonly