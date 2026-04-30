Papa | perseverare nella carità e vicinanza ai cristiani del Medio Oriente

Durante un'udienza con una delegazione dell’arcidiocesi di Colonia, il Papa ha sottolineato come il dialogo sia fondamentale per favorire la comprensione tra le comunità e contribuire alla pace. Ha parlato della necessità di perseverare nella carità e di restare vicini ai cristiani del Medio Oriente, evidenziando l’importanza di questo sostegno in un momento di tensioni e difficoltà.

“Il dialogo apre vie di comprensione e serve la causa della pace”. Lo ha detto il Papa ricevendo in udienza una delegazione dell’arcidiocesi di Colonia, sottolineando l’importanza della vicinanza ai cristiani del Medio Oriente. Servizio di Cristiana Caricato RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa: perseverare nella carità e vicinanza ai cristiani del Medio Oriente Papa: perseverare nella carità e vicinanza ai cristiani del Medio Oriente Notizie correlate Papa Leone: la salute non è un lusso. Cristiani in Medio Oriente siano strumenti di paceIn Vaticano questa mattina si è svolta la consueta Udienza generale del mercoledì. Medio Oriente: l’appello per i cristiani, dignità oltre il potereDurante l’udienza con il Sinodo della Chiesa di Baghdad, Leone ha espresso un fermo appello per garantire ai cristiani del Medio Oriente una piena... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Papa Leone XIV: Continuare a sostenere la presenza dei cristiani in Medio Oriente. Papa Leone XIV: Continuare a sostenere la presenza dei cristiani in Medio OrienteAlla luce della Risurrezione di Cristo, la Chiesa riconosce se stessa come inviata a tutti i popoli non imponendosi, ma rendendo testimonianza alla verità nella carità. Il dialogo, a sua volta, raffo ... acistampa.com Papa: Vicinanza ai popoli colpiti dalla guerraUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it