Medio Oriente | l’appello per i cristiani dignità oltre il potere

Durante un’udienza con il Sinodo della Chiesa di Baghdad, un leader religioso ha rivolto un appello affinché i cristiani del Medio Oriente ottengano la piena cittadinanza e una libertà religiosa concreta, non solo sulla carta. La richiesta si concentra sulla necessità di rispettare i diritti di questa comunità, spesso soggetta a discriminazioni e limitazioni. La discussione ha coinvolto rappresentanti della regione e ha sottolineato l’importanza di garantire condizioni di vita dignitose.

Durante l’udienza con il Sinodo della Chiesa di Baghdad, Leone ha espresso un fermo appello per garantire ai cristiani del Medio Oriente una piena cittadinanza e una libertà religiosa che non resti solo una promessa formale. Il messaggio sottolinea la necessità che queste comunità siano rispettate nella loro interezza, evitando che vengano trattate come semplici ospiti o cittadini appartenenti a una categoria di serie B. La dignità dei fedeli contro la violenza degli interessi economici. Il discorso pronunciato da Leone durante l’incontro con i rappresentanti del Sinodo di Baghdad ha tracciato un confine netto tra il valore della vita umana e le logiche di potere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Medio Oriente: l’appello per i cristiani, dignità oltre il potere Papa Leone: la salute non è un lusso. Cristiani in Medio Oriente siano strumenti di paceIn Vaticano questa mattina si è svolta la consueta Udienza generale del mercoledì. Leone XIV all'Angelus: «A nome dei cristiani del Medio Oriente e di tutte le donne e gli uomini di buona volontà: cessate il fuoco»«A nome dei cristiani del Medio Oriente e di tutte le donne e gli uomini di buona volontà, mi rivolgo ai responsabili di questo conflitto: cessate il... Temi più discussi: Medio Oriente, l'appello di Teheran: Catene umane attorno alle centrali elettriche; Soddisfazione di Leone XIV per l’annuncio della tregua in Medio Oriente; Medio Oriente: appello da 10 leader europei, bene la tregua, ora pace duratura; Dichiarazione dell'UNESCO sull'impatto della guerra in Medio Oriente nei confronti degli istituti d'istruzione superiore. Medio Oriente: appello da 10 leader europei, bene la tregua, ora pace duratura. Aprire Hormuz. Stop a Israele in LibanoAccogliamo con favore il cessate il fuoco di due settimane concluso oggi tra Stati Uniti e Iran. Ringraziamo il Pakistan e tutti i partner coinvolti per aver facilitato questo importante accordo. Lo ... agensir.it Meloni al Parlamento il 9 aprile: tra Medio Oriente, energia e misure economicheLa premier illustrerà la strategia del governo sul rischio energetico e lancerà un appello all'unità nazionale durante le informative nelle Camere ... notizie.it la Repubblica. . La crisi geopolitica in Medio Oriente è arrivata fino alla mozzarella di bufala campana Dop. Costi di produzione in impennata, a cui si somma l’instabilità legata alla crisi del carburante aereo, e nuove, prevedibili criticità sul fronte dell’approvvig - facebook.com facebook Guardando al Medio Oriente, il Pontefice esorta i vescovi ad essere segno di speranza in luoghi profanati dalla "blasfemia della guerra e dalla brutalità degli affari". #VaticanNewsIT x.com