A Ravenna, un caso ha portato il Tribunale a pronunciarsi su una vicenda che coinvolge un uomo e sua figlia. L'uomo aveva intestato la casa alla figlia, che successivamente ha deciso di venderla. Per permettere la vendita, la figlia ha sfrattato l’uomo dall’abitazione. La vicenda ha suscitato attenzione nel contesto legale locale, senza ulteriori dettagli sui passaggi processuali o sulle conseguenze per le parti coinvolte.

Papà intesta la casa alla figlia e lei lo sfratta per venderla. Succede a Ravenna dove il Tribunale si è pronunciato sul caso di un uomo che, dopo aver intestato l'abitazione alla figlia, è stato costretto ad abbandonarla affinché lei potesse venderla. Tutto inizia nel 2011, quando marito e moglie decidono di acquistare un immobile in provincia di Ravenna intestandolo alla figlia. Dopo la morte della madre, il padre continua a vivere nella casa in regime di comodato d'uso gratuito. Poi, nel 2022, il gesto inaspettato della figlia: la ragazza comunica la necessità di vendere l'immobile, concedendo inizialmente al padre un anno di tempo per trovare una nuova sistemazione.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Papà intesta la casa alla figlia, lei la vende e lo "sfratta": clamoroso, come finisce (in Tribunale)

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