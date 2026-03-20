Si licenzia dopo che la madre lo caccia di casa a Ravenna perché non paga le spese Tribunale dà ragione a lei

Una donna di Ravenna ha chiesto al tribunale di far allontanare dalla sua casa il figlio di 31 anni, accusato di non contribuire alle spese. Il tribunale ha accolto la richiesta e ha ordinato il suo allontanamento. Il giovane si è poi licenziato dal precedente impiego prima di lasciare l’abitazione. La situazione si è conclusa con il suo trasferimento fuori dalla residenza familiare.