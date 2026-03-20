Si licenzia dopo che la madre lo caccia di casa a Ravenna perché non paga le spese Tribunale dà ragione a lei
Una donna di Ravenna ha chiesto al tribunale di far allontanare dalla sua casa il figlio di 31 anni, accusato di non contribuire alle spese. Il tribunale ha accolto la richiesta e ha ordinato il suo allontanamento. Il giovane si è poi licenziato dal precedente impiego prima di lasciare l’abitazione. La situazione si è conclusa con il suo trasferimento fuori dalla residenza familiare.
Una madre si è rivolta al tribunale di Ravenna, città in cui risiede, chiedendo che suo figlio 31enne vada a vivere altrove. La sentenza ha dato ragione alla donna che ha deciso di adire le vie legali dopo aver dimostrato che l’uomo non collaborava in alcun modo alla gestione domestica e non si faceva carico di alcuna spesa, nonostante percepisse uno stipendio da 1.400 euro, prima di licenziarsi, nel bel mezzo della causa. Ravenna, madre fa cacciare il figlio da casa: la sentenza del tribunale La scelta di licenziarsi del 31enne Il giudice: "Cessato l'obbligo di mantenimento" Ravenna, madre fa cacciare il figlio da casa: la sentenza del... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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