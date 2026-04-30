Pantelleria si sfida | tra ultramaratona e wing foil con SportXEvent

Dal 23 maggio, Pantelleria ospita una serie di eventi sportivi promossi da SportXEvent, tra cui un’ultramaratona, gare di ciclismo e i campionati di wing foil. La manifestazione si svolge sull’isola, coinvolgendo atleti e appassionati in diverse discipline. La programmazione prevede diverse competizioni che si svolgono in vari punti dell’isola, attirando visitatori e partecipanti da diverse zone.

? Cosa sapere SportXEvent a Pantelleria dal 23 maggio con ultramaratona, ciclismo e campionati di wing foil.. L'evento coinvolge Francesco Moser e Davide Ghiotto per promuovere il turismo sportivo dell'isola.. Il 23 maggio prossimo l’isola di Pantelleria si trasformerà nel cuore pulsante dello sport con l’avvio della seconda edizione di SportXEvent, un appuntamento che coinvolgerà l’intero territorio fino al 5 giugno. L’iniziativa, che punta a coniugare le discipline atletiche con la promozione del turismo locale, vedrà una programmazione densa e variegata. Tra i protagonisti delle due settimane di attività figurano quattro pilastri disciplinari: la corsa su sentieri, il ciclismo sotto varie forme, lo yoga per il benessere psicofisico e il wing foil, che quest’anno ospiterà anche una tappa ufficiale del Campionato Italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pantelleria si sfida: tra ultramaratona e wing foil con SportXEvent Notizie correlate Campione di Wing Foil napoletano trionfa a Hong Kong dopo il titolo mondiale.Dopo aver conquistato il titolo di Campione del Mondo Under 19, il giovane atleta napoletano Ernesto De Amicis ha raggiunto un nuovo straordinario... 80 km tra i borghi: l’ultramaratona che sfida il diabete? Cosa sapere L'ANIAD Sardegna organizza un'ultramaratona di 80 km tra Nuoro e Galtellì dal 30 aprile.