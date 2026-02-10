Campione di Wing Foil napoletano trionfa a Hong Kong dopo il titolo mondiale

Il giovane napoletano Ernesto De Amicis ha conquistato il podio a Hong Kong, portando a casa il titolo mondiale di Wing Foil. Dopo aver già vinto il campionato, De Amicis si è confermato campione internazionale, dimostrando grande talento e determinazione. La vittoria arriva dopo settimane di allenamenti intensi e preparazioni, e ora il suo nome fa il giro del mondo tra gli appassionati di sport acquatici.

"> Anticipazioni sul Successo di Ernesto De Amicis. Dopo aver conquistato il titolo di Campione del Mondo Under 19, il giovane atleta napoletano Ernesto De Amicis ha raggiunto un nuovo straordinario obiettivo. Domenica scorsa, a Hong Kong, il talento partenopeo ha trionfato nella prova Golden Ticket della Wing Foil Racing World Cup 2026, che rappresenta uno degli eventi più attesi nel panorama internazionale della disciplina. La prestazione di De Amicis non è una sorpresa per chi lo segue da vicino. Il velista campano, infatti, ha già collezionato grazie al suo impegno una serie di importanti successi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Campione di Wing Foil napoletano trionfa a Hong Kong dopo il titolo mondiale. Approfondimenti su Hong Kong Ester Biaggi "vola" sull'acqua: la 18enne viterbese campionessa italiana di wing foil Musetti ko in 2 set, Bublik trionfa a Hong Kong Lorenzo Musetti si è arreso in finale all’Atp 250 di Hong Kong, sconfitto in due set da Alexander Bublik. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Hong Kong Argomenti discussi: Wingfoil World Cup: Ernesto De Amicis trionfa a Hong Kong. È napoletano il campione di wing foil: dopo il titolo mondiale vince anche a Hong KongDopo la conquista del titolo di Campione del Mondo Under 19, l’atleta napoletano Ernesto De Amicis ha collezionato un altro importante traguardo: la scorsa domenica a Hong Kong si è reso protagonista ... msn.com Wingfoil, il napoletano Ernesto De Amicis campione del mondo nelle AzzorreUn napoletano sul tetto del mondo nel wingfoil, la disciplina velica in voga tra i giovanissimi. È Ernesto De Amicis, atleta del Circolo Savoia, che a 17 anni ha portato in città il titolo under 19 di ... napoli.repubblica.it Paolo Cristofani Good Wod. . Il miglior atleta di wing foil non è il piú forte é quello che perde meno controllo quando é stanco @wingfoil_online_academy - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.