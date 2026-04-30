La squadra ha raggiunto la sua ottava finale scudetto nelle ultime nove stagioni di SuperLega, con un totale di 43 trofei vinti in ambito di club. Quest’anno si trova per la seconda volta consecutiva in finale, dopo che l’edizione precedente si era conclusa con una vittoria di Trento per 3-1. La squadra ha anche partecipato a undici finali di campionato in totale.

Per la Lube è la seconda finale Scudetto consecutiva, l’anno scorso Trento si impose 3-1, l’ottava nelle ultime 9 finali giocate in SuperLega e 11ª in assoluto. Perugia invece, laureatasi campione d’Europa praticamente nei giorni in cui Civitanova cadeva contro l’Itas, giunge all’ottava e per la sesta si ritrova di fronte i biancorossi già giustizieri quattro volte. Insieme a Trento parliamo delle società più vincenti del nuovo millennio, il top e proprio Perugia è quella che sta sommando trofei più velocemente, complici pure gli investimenti cospicui. Dei tre è il club salito più tardi in A1, era il 2012, da allora gli umbri hanno vinto 2 scudetti, 3 Mondiali per Club, 1 Champions League (sono in Final Four quest’anno), 4 Coppa Italia e 7 Supercoppa, l’ultima il primo marzo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Palmares. In campo club vincenti, 43 trofei in bacheca

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