Scaroni | Aggiornare la bacheca dei trofei? Certo che voglio i tempi non sono stati facili ma

In occasione dei 23 anni di Fondazione Milan, il presidente Scaroni ha annunciato di voler aggiornare la bacheca dei trofei. La decisione deriva dai numerosi ostacoli attraversati negli ultimi anni, tra crisi finanziarie e sfide sportive. Scaroni ha ringraziato i collaboratori e i tifosi per il sostegno continuo. La proposta arriva in un momento di rinnovata fiducia, con l’intento di celebrare i successi passati e motivare il club per il futuro. La squadra si prepara a nuovi obiettivi, puntando a rafforzare la propria storia.

In occasione dei festeggiamenti per i 23 anni di Fondazione Milan, il presidente della società ha espresso gratitudine verso chi ha reso possibile il percorso e ha evidenziato l’importanza di un impegno sociale quotidiano, radicato nel tessuto della comunità rossonera. L’evento ha messo in luce come la fondazione integri le attività del club con progetti volti a generare valore civico, oltre i confini sportivi. Nel corso delle dichiarazioni è emersa la sintesi di una missione orientata allo sviluppo di iniziative di bene comune, valorizzando lo status del club come motore di iniziative sociali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

