Scaroni | Nuovi trofei? Certo che voglio aggiornare la bacheca! Berlusconi uomo formidabile

Paolo Scaroni ha affermato che desidera aggiungere nuovi trofei alla sua collezione, spiegando che l’obiettivo è aggiornare la bacheca. Durante i festeggiamenti per i 23 anni di Fondazione Milan, il presidente ha sottolineato l’ammirazione per Silvio Berlusconi, definendolo un uomo straordinario. Scaroni ha anche ricordato i momenti di successo vissuti insieme e ha espresso il desiderio di continuare a portare avanti questa tradizione vincente. La discussione si è concentrata sui progetti futuri del club e sulle sfide da affrontare.

Intervenuto al termine dei festeggiamenti per i 23 anni di attività di Fondazione Milan, il presidente rossonero, Paolo Scaroni, ha voluto spendere alcune parole su varie tematiche: da Silvio Berlusconi fino alla vincita di nuovi trofei. Ecco, di seguito, le sue parole. Su Berlusconi: «Domani è l'anniversario di quando Silvio Berlusconi ha comprato il Milan. È una data importante, una grande percentuali di questi trofei la dobbiamo a lui. Venivo a vedere le partite, purtroppo non tutte quelle che volevo perché erano gli anni in cui ero all'ENI e all'ENI il weekend lo si passa nei paesi musulmani.