Pallanuoto A2 femminile Cosma Vela Ancona domenica ultima col Bologna
Domenica pomeriggio alle 14, presso la piscina del Passetto, si disputa l’ultima partita del campionato di pallanuoto femminile di serie A2, con la squadra di casa che affronta la Rari Nantes Bologna. La squadra di Ancona ha già conquistato il primo posto nel girone e si prepara per la fase finale dei playoff, lasciando da parte le questioni di classifica. La partita rappresenta l’ultimo impegno stagionale prima delle fasi decisive.
ANCONA - Con la vittoria del girone già matematicamente in tasca e con la testa alla finale playoff la Cosma Vela Ancona scende in acqua domenica pomeriggio alle 14 alla piscina del Passetto contro la Rari Nantes Bologna attuale terza forza del girone. Le doriche di coach Milko Pace hanno.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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