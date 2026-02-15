Pallanuoto A2 femminile impeccabile Cosma Vela Ancona | espugna Bologna e chiude il girone d’andata a punteggio pieno

La squadra di pallanuoto Cosma Vela Ancona ha vinto la partita contro la Rari Nantes Bologna, causando una grande soddisfazione ai tifosi locali. La vittoria è arrivata grazie a un’ottima prestazione, che ha permesso ai padroni di casa di chiudere il girone di andata con il massimo dei punti. La partita si è giocata nella piscina di Bologna, dove i giocatori di Ancona hanno controllato il gioco fin dall'inizio, portando a casa tre punti fondamentali.

Le doriche dominano la partita per quasi tutto il tempo e tornano a casa con tre punti pesanti, buoni per consolidare la leadership nel girone sud del torneo cadetto con sette vittorie in altrettanti incontri ANCONA - Centra il successo che non poteva fallire, la Cosma Vela Ancona, dominando la partita contro la Rari Nantes Bologna per quasi tutto il tempo e tornando a casa con tre punti pesanti che le permettono di concludere il girone di andata in testa alla classifica del girone sud di A2 a punteggio pieno. Sette incontri, 21 punti per le doriche di coach Milko Pace che ribadiscono la loro supremazia e le loro intenzioni anche nella piscina di Bologna.