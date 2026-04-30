Venerdì 1 maggio, al centro Fin di Viterbo, si svolgerà la partita di pallanuoto tra Nautilus Civitavecchia e Iren Tauride. La sfida riguarda la lotta per la salvezza nel campionato di serie A1. La gara vedrà le due squadre confrontarsi in una partita che potrebbe influenzare la loro posizione in classifica. Nessun altro dettaglio sulla durata o sugli orari dell'incontro è stato comunicato.

? Cosa sapere Nautilus Civitavecchia e Iren Tauride si sfidano venerdì 1 maggio al centro Fin di Viterbo.. L'esito del match di pallanuoto A1 determinerà la griglia dei play-out per la salvezza.. Venerdì 1 maggio, alle ore 19:30, la Nautilus Civitavecchia affronterà la Iren Tauride L. Locatelli Genova nel centro Fin di Viterbo per un incontro di pallanuoto femminile Serie A1 che deciderà la griglia dei play-out. Il match si preannuncia come un momento di svolta cruciale per il campionato, poiché l’esito della sfida tra le due squadre determinerà direttamente le posizioni per i play-out. La partita, che vedrà protagoniste le atlete della Nautilus Civitavecchia e delle genovesi della Iren Tauride L.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pallanuoto A1: Nautilus e Iren Tauride si sfidano per la salvezza

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