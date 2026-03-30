Pallanuoto la Ssd Unime supera l' ostacolo Nautilus Roma e vede vicina la salvezza

Nel campionato di Serie B di pallanuoto maschile, la Ssd Unime ha vinto contro Nautilus Roma, portandosi molto vicina alla conquista della salvezza matematica. La squadra si trova al penultimo posto in classifica e, con i risultati recenti, ha aumentato le possibilità di evitare la retrocessione. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per la formazione locale.

La squadra messinese si è imposta in casa per 12-10 nella 15^ giornata, rafforzando, così, il quinto posto in graduatoria nel campionato di serie B La Ssd Unime è a un passo dalla salvezza matematica, suo obiettivo stagionale, nel campionato di Serie B di pallanuoto maschile. La squadra messinese si è imposta in casa per 12-10 sulla Nautilus Roma nella 15^ giornata, rafforzando il quinto posto in graduatoria a quota 23 punti. I ragazzi allenati da Francesco Misiti vanno quattro volte a bersaglio nel parziale d’apertura con: Ianc, Vinci, Milana e Cama. I successivi gol di Vinci, Giacomo Sciabà e Cama portano gli “universitari” sul +4 (7-3) all’intervallo lungo. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Pallanuoto, la Ssd Unime supera l'ostacolo Nautilus Roma e vede vicina la salvezza Articoli correlati Pallanuoto Serie B, la Ssd Unime chiude con una sconfitta l’andataNella piscina scoperta della Cittadella Sportiva Universitaria la partita è stata più equilibrata di quanto lasci intendere il risultato conclusivo... Pallanuoto Serie B, la Ssd Unime si arrende alla capolista Cn SalernoLa Ssd Unime è stata sconfitta in trasferta dal Circolo Nautico Salerno per 14 a 6 nella 4^ giornata del campionato di serie B di pallanuoto maschile. Tutto quello che riguarda Ssd Unime Temi più discussi: L’Unime non sbaglia contro lo Sporting Club Salerno; L’Unime supera la Nautilus Roma, salvezza ad un passo; Messina Volley, Rebecca La Spada: Contro il Torregrotta non dobbiamo abbassare la guardia; Il Messina Volley si aggiudica il derby in casa dell’Ssd Unime per 3-1. Pallavolo, C Femminile: il Messina Volley si aggiudica il derby in casa dell’SSD UniMeIl Messina Volley conquista per 3-1 il derby stracittadino contro l'SSD UniMe, valido per la 19ª giornata del Campionato di ... 98zero.com Messina Volley si impone nel derby cittadino contro SSD Unime per 3-1Il Messina Volley si impone nel derby cittadino contro l’SSD Unime con il punteggio di 3-1, nella gara valida per la diciannovesima giornata del ... canalesicilia.it Polisportiva Nino Romano - SSD UniMe - Volley 3-0 (25-13, 25-10, 25-13) Attente, precise, micidiali. Con questa prestazione le nostre ragazze vincono in poco più di un'ora contro le universitarie. Adesso si può pensare ad - facebook.com facebook