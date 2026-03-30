Pallanuoto la Ssd Unime supera l' ostacolo Nautilus Roma e vede vicina la salvezza

Da today.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di Serie B di pallanuoto maschile, la Ssd Unime ha vinto contro Nautilus Roma, portandosi molto vicina alla conquista della salvezza matematica. La squadra si trova al penultimo posto in classifica e, con i risultati recenti, ha aumentato le possibilità di evitare la retrocessione. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per la formazione locale.

La squadra messinese si è imposta in casa per 12-10 nella 15^ giornata, rafforzando, così, il quinto posto in graduatoria nel campionato di serie B La Ssd Unime è a un passo dalla salvezza matematica, suo obiettivo stagionale, nel campionato di Serie B di pallanuoto maschile. La squadra messinese si è imposta in casa per 12-10 sulla Nautilus Roma nella 15^ giornata, rafforzando il quinto posto in graduatoria a quota 23 punti. I ragazzi allenati da Francesco Misiti vanno quattro volte a bersaglio nel parziale d’apertura con: Ianc, Vinci, Milana e Cama. I successivi gol di Vinci, Giacomo Sciabà e Cama portano gli “universitari” sul +4 (7-3) all’intervallo lungo. 🔗 Leggi su Today.it

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