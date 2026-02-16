Qualificazioni mondiali | i convocati di Banchi per la doppia sfida alla Gran Bretagna
Il commissario tecnico Simone Banchi ha annunciato i nomi dei giocatori convocati per le prossime partite di qualificazione ai Mondiali contro la Gran Bretagna, che si giocheranno il 27 febbraio a Newcastle e il 2 marzo a Livorno. Tra le scelte, spiccano la conferma di Suigo e il ritorno di Spissu, pronto a scendere in campo dopo un periodo di assenza. La lista include anche alcuni volti noti e alcune novità che potrebbero fare la differenza in queste sfide decisive.
Manca una settimana all’inizio del raduno che porterà gli Azzurri al back to back con la Gran Bretagna nella seconda finestra di qualificazione al Mondiale 2027. Il ct Luca Banchi ha diramato la long list Fiba per le gare di Newcastle (27 febbraio, ore 20.30 italiane, live Sky Sport e Dazn) e Livorno (2 marzo, ore 19.30). Lunedì 23 febbraio si ritroveranno a Livorno i giocatori selezionati. Si tratta di Giordano Bortolani, Davide Casarin, Andrea Calzavara, Amedeo Della Valle, Sasha Grant, John Petrucelli, Marco Spissu, Luigi Suigo, Amedeo Tessitori, Giovanni Veronesi e Luca Vincini. A questi si uniranno, per gli allenamenti di lunedì 23 e martedì 24, Charles Atamah, Leonardo Marangon, Cheickh Niang e Luca Possamai. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
