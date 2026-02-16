Basket i convocati dell’Italia per le Qualificazioni Mondiali 2027 contro la Gran Bretagna

La Federazione Italiana Pallacanestro ha convocato Luca Banchi per le partite di qualificazione ai Mondiali 2027 contro la Gran Bretagna, che si giocheranno a Newcastle il 27 febbraio alle 20.00. La scelta deriva dalla necessità di preparare la squadra per queste sfide decisive, che si terranno in rapida successione. Tra i convocati spiccano giocatori di esperienza e giovani emergenti, pronti a difendere i colori azzurri sul campo britannico.

La FIP ha annunciato le convocazioni di Luca Banchi per la seconda finestra delle Qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket maschile, in cui l’Italia dovrà affrontare un doppio impegno ravvicinato contro la Gran Bretagna tra Newcastle upon Tyne (27 febbraio, ore 20.30) e Livorno (2 marzo, ore 19.30) con in palio punti vitali per inseguire l’obiettivo di raggiungere la fase finale della rassegna iridata. Il raduno azzurro comincerà lunedì 23 febbraio a Livorno per Giordano Bortolani, Davide Casarin, Andrea Calzavara, Amedeo Della Valle, Sasha Grant, John Petrucelli, Marco Spissu, Luigi Suigo, Amedeo Tessitori, Giovanni Veronesi e Luca Vincini, che verranno affiancati negli allenamenti dei primi due giorni da Charles Atamah, Leonardo Marangon, Cheickh Niang e Luca Possamai. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il commissario tecnico Simone Banchi ha annunciato i nomi dei giocatori convocati per le prossime partite di qualificazione ai Mondiali contro la Gran Bretagna, che si giocheranno il 27 febbraio a Newcastle e il 2 marzo a Livorno.

La nazionale italiana di basket torna a giocare a Livorno dopo tre anni.

