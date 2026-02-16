Basket i convocati dell’Italia per le Qualificazioni Mondiali 2027 contro la Gran Bretagna
La Federazione Italiana Pallacanestro ha convocato Luca Banchi per le partite di qualificazione ai Mondiali 2027 contro la Gran Bretagna, che si giocheranno a Newcastle il 27 febbraio alle 20.00. La scelta deriva dalla necessità di preparare la squadra per queste sfide decisive, che si terranno in rapida successione. Tra i convocati spiccano giocatori di esperienza e giovani emergenti, pronti a difendere i colori azzurri sul campo britannico.
La FIP ha annunciato le convocazioni di Luca Banchi per la seconda finestra delle Qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket maschile, in cui l’Italia dovrà affrontare un doppio impegno ravvicinato contro la Gran Bretagna tra Newcastle upon Tyne (27 febbraio, ore 20.30) e Livorno (2 marzo, ore 19.30) con in palio punti vitali per inseguire l’obiettivo di raggiungere la fase finale della rassegna iridata. Il raduno azzurro comincerà lunedì 23 febbraio a Livorno per Giordano Bortolani, Davide Casarin, Andrea Calzavara, Amedeo Della Valle, Sasha Grant, John Petrucelli, Marco Spissu, Luigi Suigo, Amedeo Tessitori, Giovanni Veronesi e Luca Vincini, che verranno affiancati negli allenamenti dei primi due giorni da Charles Atamah, Leonardo Marangon, Cheickh Niang e Luca Possamai. 🔗 Leggi su Oasport.it
Qualificazioni mondiali: i convocati di Banchi per la doppia sfida alla Gran Bretagna
Il commissario tecnico Simone Banchi ha annunciato i nomi dei giocatori convocati per le prossime partite di qualificazione ai Mondiali contro la Gran Bretagna, che si giocheranno il 27 febbraio a Newcastle e il 2 marzo a Livorno.
Mondiali basket 2027, Italia-Gran Bretagna al Modigliani Forum di Livorno: biglietti in vendita
La nazionale italiana di basket torna a giocare a Livorno dopo tre anni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Nazionale: i convocati dell'Italia per la doppia sfida alla Gran Bretagna(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Il ct della nazionale italiana di basket, Luca Banchi, ha diramato la long list dei convocati per le gare della seconda finestra di qualificazione al Mondiale 2027. Gli azzur ... msn.com
Italbasket, i primi convocati dell’era Banchi: Polonara capitano, ci sono Della Valle e SuigoROMA - L'ItalBasket è pronto a fare il suo ritorno in campo e lo farà giovedì 27 (ore 20) a Tortona in occasione del match valido per le qualificazioni Mondiali 2027 contro l'Islanda. ll Ct Luca ... tuttosport.com
